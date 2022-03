Stroncone, over 80 in solitudine: arriva il ‘taxi sanitario’

Un’iniziativa di solidarietà e di assistenza per visite mediche destinate a cittadini over 80 in condizione di solitudine. Si chiama ‘taxi sanitario’ ed è stato attivato dall’amministrazione comunale di Stroncone: l’obiettivo è aiutare la popolazione anziana in modo gratuito grazie al contributo della fondazione Carit. Per le info è possibile contattare lo 0744.609820 il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Visite mediche

Sono coinvolte le associazioni Pandora, L’Aiutarella Aps, Coop. Rete, Libera università interamnense e Confraternità della Misericordia. «Abbiamo deciso di attivare questo servizio senza spese per i fruitori – le parole del sindaco Giuseppe Malvetani – per offrire la possibilità per i nostri concittadini che sono soli e in difficoltà a spostarsi con proprio mezzo, di avere un ausilio per il trasporto al fine di effettuare visite mediche. Per questa bellissima iniziativa, che ha coinvolto anche altri Comuni della zona ringraziamo doverosamente la Fondazione Carit per l’erogazione del contributo e tutte le associazioni e le organizzazioni che partecipano».