Stroncone: l’Arma in mostra con foto storiche e disegni

Il gruppo Benemerite della sezione di Stroncone dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato una mostra fotografica dedicata all’anniversario della strage di Nassiriya e ai disegni degli alunni della scuola primaria di Stroncone sul progetto ‘Raccontando Nassiriya – Anno 2022’. Le immagini sono state realizzate con la collaborazione dell’assessore alla scuola e alla cultura del Comune di Stroncone, Annalisa Spezzi. Protagonisti gli alunni della primaria con le opere realizzate per il progetto ‘In Festa con l’Arma dei carabinieri’ in occasione dell’ultimo anniversario della fondazione della Benemerita. La mostra comprenderà anche foto in ricordo del maresciallo a cavallo Pompilio Petrillo – classe 1910, scomparso il 2 agosto del 1975 – reduce dalla Campagna d’Africa, già residente a Stroncone e presidente della Sezione Carabinieri nel 1971. Le foto sono state concesse dalla figlia Silvia e realizzate sempre con la collaborazione dell’assessore Spezzi. La mostra sarà aperta in occasione dei festeggiamenti per il patrono Beato Antonio Vici e dell’Agosto Stronconese.

