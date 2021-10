Stroncone, musica in piazza con la banda e i giovani dell’Angeloni

All’interno dell’edizione del 2021 della ‘Festa della castagna’, organizzata dalla pro loco Stroncone, domenica 31 ottobre in piazza della Libertà – ore 14.30 – si esibirà la banda musicale di Stroncone APS, diretta dal maestro Filippo Santacroce, con ‘La banda della castagna’. Ospitti d’eccezione i ragazzi del liceo musicale ‘Angeloni’ di Terni con la ‘High school band’ diretta dal maestro Marco Pontini. Attraverso l’iniziativa, la banda musicale di Stroncone vuole «invitare i giovani ad avvicinarsi alla musica e in particolar modo alla cultura della banda musicale. Un’occasione per ripartire dopo il periodo Covid-19 con corsi musicali e, per la banda, una ripartenza con le sue esibizioni».

