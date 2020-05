Stroncone premia le speranze dei più giovani

Si è concluso domenica il concorso dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni del Comune di Stroncone, in collaborazione con l’Ente Agosto Stronconese, intitolato ‘Amo il mio paese. Quando il Covid-19 non ci farà più paura, la prima cosa che farò sarà…’. Gli utenti di Facebook hanno decretato i seguenti vincitori: 1° classificato Alessandro Oprea (4 anni) con 644 like; 2° classificata Irene Ferlito (11 anni) con 472 like; 3° classificata Serena Ferlito (8 anni) con 448 like.

«Ringraziamo sentitamente tutti i piccoli partecipanti ed i loro genitori – dichiara l’assessore comunale Annalisa Spezzi – e ci auguriamo di cuore che tutte le aspettative raffigurate dai più piccoli nei loro disegni, possano ben presto concretizzarsi, con la speranza di poter tornare tutti noi, quanto prima, a vivere la nostra quotidianità in totale sicurezza. Dai loro disegni è emersa la voglia di riabbracciare i propri nonni, tornare a scuola, andare ai Prati di Stroncone, tornare a giocare nei nostri giardini pubblici con i propri amichetti, l’amore per il nostro paese e molto altro ancora. Siamo felici che questa iniziativa sia riuscita nel suo obiettivo, donare un momento diverso alla routine di queste pesanti giornate».

‘Liberiamo la fantasia’

«In accordo con i giovani dell’Ente Agosto Stronconese, che nei prossimi giorni consegneranno piccoli premi ai primi tre classificati – conclude l’assessore Spezzi -, abbiamo deciso inoltre di realizzare anche un altro album Facebook dal titolo ‘Liberiamo la Fantasia’, dove, chi vorrà, potrà continuare ad inviare i propri disegni». Anche qui la giuria di Facebook ha decretato un vincitore, Filippo Carotti di 6 anni, che con il suo colorato arcobaleno ha conquistato 90 like.