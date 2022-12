Stroncone: San Francesco in scena con Matteo Corrado

Sabato 17 dicembre a Stroncone si è svolta una giornata completamente dedicata a San Francesco d’Assisi con lo spettacolo ‘Il mercante di stoffe’, musical di e con Matteo Corrado, andato in scena due volte nella chiesa di San Nicola. La mattina hanno assistito allo spettacolo tutti gli studenti delle scuole elementari e medie di Stroncone e di Vascigliano, grazie all’impegno dell’assessore alla cultura Annalisa Spezzi, del dirigente scolastico Carmen Iuliano e di tutte le insegnanti coinvolte. Importante anche il messaggio portato da padre Luca, frate francescano dell’Ordine dei frati minori e parroco di San Nicola e San Michele Arcangelo di Stroncone, che ha salutato con un messaggio di gioia tutti i bambini presenti la mattina e il pubblico presente la sera. Proprio i più giovani sono stati letteralmente ‘catturati’ dal musical, a cui hanno assistito con grande interesse e in religioso silenzio. ‘Il mercante di stoffe’, la cui notorietà continua a crescere con il passare del tempo, può contare su Ombretta Dezi come assistente organizzativa e sull’audio/luci di ‘Speed sound’ di Marco Giamminonni. La produzione è curata da Matteo Corrado in collaborazione con l’associazione culturale Orion. Il 4 gennaio andrà in scena a Greccio (Rieti) dove 800 anni fa è stato presentato il primo presepe proprio dal Santo di Assisi.

