Stroncone si appresta a celebrare il 210° anniversario dell’Arma

Anche la sezione di Stroncone dell’Associazione nazionale carabinieri, presieduta da Vincenzo Medici, si appresta a celebrare il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri con gli eventi in programma per il prossimo 1° giugno. Si inizia con la messa (ore 10.35) presso la chiesa di San Giovanni Decollato, seguita dalla cerimonia in piazza della Libertà con gli interventi delle autorità presenti. Verrà poi deposta una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre. A seguire saranno presentati i lavori realizzati dagli alunni della scuola elementare di Stroncone, a cui verranno consegnati gli attestati. Infine un momento di preghiera, con deposizione di una corona, presso il monumento ai Caduti di Nassiriya presso l’omoninmo parco. La giornata si concluderà con un pranzo sociale.

