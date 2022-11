Stroncone tra ‘I borghi più belli d’Italia’: «Siamo tornati dove meritiamo di essere»

«Finalmente festeggiamo il ritorno di Stroncone all’interno di questa associazione che vanta al suo interno oltre 300 tra i più bei borghi d’Italia». Sabato pomeriggio, in piazza della Libertà a Stroncone si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera e dell’attestato de ‘I borghi più belli d’Italia’ al sindaco Giuseppe Malvetani. A consegnare la prestigiosa bandiera e l’attestato il presidente nazionale dell’associazione Fiorello Primi e il presidente regionale Alessandro Dimiziani. «Il valore aggiunto che porta essere membri di questa associazione – ha detto il primo cittadino – è incalcolabile, molti turisti hanno spesso dato per scontato l’appartenenza di Stroncone all’associazione, mentre invece ci siamo dovuti trovare a dover spiegare che eravamo usciti per scelta della precedente amministrazione comunale. Abbiamo affrontato un percorso difficile, perché non è sufficiente pagare una tassa di iscrizione, c’è una lista d’attesa lunga, oltre 100 comuni sono in lista, i criteri sono sempre più rigidi, e aver raggiunto questo traguardo ci rende molto fieri». Ad aprire la cerimonia il gruppo Tamburini di Stroncone, mentre nella sala consiliare sono stati esposti i nove preziosi Corali di Stroncone.

