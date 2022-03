San Benedetto in Fundis Stroncone: una giornata per ‘scoprirla’

Una giornata alla presenza di studiosi e tecnici per ‘scoprire’ la bellezza e la storia della millenaria abbazia di San Benedetto in Fundis, nel territorio comunale di Stroncone. L’evento è stato organizzato per domenica 20 marzo a partire dalle 10: si parlerà anche del progetto di recupero del complesso abbaziale.

La pulizia e il futuro

Alle 10 ci sarà una santa messa in onore di San Benedetto, quindi alle 11.30 focus su storia e archeologia del monastero. Momento pranzo alle 13 e, nel primo pomeriggio, il momento più rilevante: l’esposizione sul progetto di recupero abbaziale dalle 14.30. L’area è in completo stato di abbandono da anni e priva di tetto, ma resta ben visibile la pianta basilicale a tre navate con absidi e il presbiterio rialzato. Si trova per la prima volta in un documento del 1181: «Dopo giorni di lavori di tanti volontari – spiega il vice sindaco del Comune di Stroncone, Alessandro Liorni – e affezionati alla bellissima abbazia e alla sua storia, in primis grazie agli amici del cammino dei protomartiri francescani, è ritornata alla luce. Le sterpaglie e gli arbusti sono stati tolti. Ma c’è qualcosa che abbiamo in testa». Se ne parlerà il 20 marzo.