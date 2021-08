Stroncone, va a ‘caccia’ di stelle cadenti ma si fa male: giovane soccorso

Era andato a ‘caccia’ di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, ai Prati di Stroncone (Terni), ma è caduto e si è fatto male. Per di più, insieme ai suoi amici, non riusciva ad orientarsi. Così un ragazzo è stato soccorso nella notte fra martedì e mercoledì dal Sasu che, attraverso l’utilizzo del cosiddetto ‘sms locator’ – l’invio di un sms con un link che consente la localizzazione della persona – lo ha individuato, soccorso e consegnato alle cure del 118.

Escursioniste in crisi

Altri interventi da parte del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria sono scattati mercoledì. Uno, di mattina, per un furgone finito in un dirupo nei pressi di Spello (Perugia). Il secondo, nel pomeriggio in zona Fratticiola Selvatica (Perugia), per soccorrere due escursioniste in difficoltà lungo il ‘cammino di San Francesco’. Anche in questo caso è stato utilizzato l’sms locator e, nonostante il forte temporale che imperversava in zona, gli addetti del Sasu hanno raggiunto le due donne, una infortunata ad una gamba e l’altra letteralmente esausta. Entrambe sono state imbarellate e portate fino ai mezzi di soccorso.