‘Su queste montagne’ premiato miglior documentario al Voci dei boschi film festival

‘Su queste montagne’ di Andrea Sbarretti ha vinto il premio come miglior documentario al Voci dei boschi film festival, un concorso di cinema d’autore che si è svolto a Costa Vescovato in provincia di Alessandria, nato per diffondere una cultura sui temi ambientali e sulla salvaguardia del territorio. Nella serata conclusiva del 7 agosto, la giuria lo ha premiato con questa motivazione: «Il docufilm ‘Su queste montagne’ offre con grande schiettezza e semplicità uno spaccato della vita rurale nel verdeggiante e poco conosciuto territorio umbro, portandoci a conoscere luoghi vissuti e scelti con grande amore, insomma storie e testimonianze di bella resistenza e attaccamento alla propria terra nativa o scelta che sia».

‘Su queste montagne’

Il docufilm di Sbarretti è la storia di uomini che vivono nelle montagne attorno al Salto del Cieco, località famosa per essere stata la dogana tra lo Stato pontificio ed il Regno delle due sicilie. I protagonisti sono Pietro Lentini, detto l’eremita, un uomo che ha vissuto per 30 anni sul Monte Aspra, senza acqua né corrente e da poco è sceso più a valle in una piccola casa finalmente provvista dei servizi più essenziali. Dante Pellini, nato e cresciuto a Castellonalto, come suo cugino Alfredo Pellini. Personaggi molto diversi tra di loro che hanno stretto una forte amicizia, compattata dalle fatiche che la vita rurale non risparmia. Mentre Pietro è un istrionico mattatore sempre pronto al sermone religioso, Dante è più schivo, lavoratore infaticabile della terra, ha raccolto molti cani trovati per strada ed ha dato loro una cuccia. Con i migliori ci va a tartufi nelle sterminate montagne che collegano Castellonalto alla zona del reatino. Alfredo lo vediamo nel documentario salire ad alta quota per governare le mucche in alpeggio. Insieme a suo figlio Fabiano forma una coppia formidabile, col loro pick-up percorrono strade ripide e sassose in mezzo alla macchie di Ferentillo. La frase simbolo è quella di Dante: «E’ più facile andare sulla luna a piedi che tornare a fare la vita che si faceva 50 anni fa».

A settembre sarà a Fiuggi al Ciak film festival

Il documentario di Andrea Sbarretti è stato presentato a luglio in anteprima all’Ischia global festival, poi è stato selezionato all’Ariano international film festival ed al Madrid film awards. Dopo la vittoria di Costa Vescovato, ‘Su queste montagne’ approda in Georgia al Mestia international film festival. A settembre sarà a Fiuggi al Ciak film festival.