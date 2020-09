Suarez arriva a Perugia e supera l’esame

di P.C. e A.B.

Atteso alle ore 14 di giovedì, Luis Suarez è arrivato a Sant’Egidio poco dopo le 15. All’aeroporto di Perugia si sono radunati tanti tifosi che hanno aspettato il ‘pistolero’ dopo il suo atterraggio con aereo privato. Si vociferava di un’auto privata a bordo pista. E invece, come un passeggero qualsiasi, il centravanti del Barcellona è uscito e si è infilato in un taxi, direzione palazzo Valitutti, sede distaccata dell’università per Stranieri dove ha sostenuto l’esame Celi propedeutico per ottenere il passaporto italiano.

SUAREZ, TOCCATA E FUGA A PERUGIA PER L’ESAME

ESAME DI ITALIANO: SUAREZ ALLA JUVENTUS PASSA PER PERUGIA?

Promosso. Esame da 20 minuti



E l’esame – diploma di certificazione al livello B1 per la conoscenza della lingua italiana, titolo obbligatorio per il passaporto – è andato a buon fine, per il bomber uruguagio, con il superamento del test durato circa venti minuti e il conseguimento del’attestato. Una toccata e fuga perugina da un’ora e mezzo per la stella del Barcellona.

L’ARRIVO DI SUAREZ ALL’AEROPORTO DI PERUGIA

SUAREZ ARRIVA IN TAXI ALL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI