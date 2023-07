Subbuteo, Terni sul podio al campionato nazionale Zeugo

Podio tricolore per il ternano Marco Perotti in occasione del campionato nazionale Zeugo – tabellone gold – andato in atto nel weekend allo stadio olimpico di Roma. Il giocatore umbro, dopo aver concluso al 2° posto il girone, ha battuto nei quarti di finale Scannavini di Roma per 2-0 e, in semifinale, vittoria di misura per 1-0 su Senesi di Macerata. La finalissima è terminata 0-0 ai tempi regolamenti contro Balestrucci di Viterbo, quindi i tiri piazzati che hanno premiato il laziale. «Soddisfatto della prestazione, non ho mai perso una partita durante il torneo», commenta Perotti. L’evento è stato organizzato dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo in collaborazione con il settore nazionale subbuteo Opes Italia.

