Successo per il convegno Lions sulla parità di genere

Quasi 200 studenti sono intervenuti al convegno organizzato dai sei club Lions della zona 8/B (Lions Narni, Lions San Gemini-Terni dei Naharti, Lions Terni Host, Lions Terni Interamna, Lions Terni San Valentino e Lions Valnerina), incentrato sulla parità di genere con riflessioni sia in ambito giuridico che sportivo. I relatori hanno analizzato i fenomeni di discriminazione e di violenza dal punto di vista normativo, giudiziario ed operativo, per poi condividere con i ragazzi le iniziative intraprese sul nostro territorio. Gli operatori del settore scolastico e sportivo hanno poi trasmesso agli studenti i valori educativi indispensabili a favorire la parità tra i sessi ed a contrastare la violenza di genere. Per chiudere in bellezza, tutti i presidenti dei Lions Club e del comitato Fair Play Umbria hanno premiato le rappresentanze femminili dello sport: Alessandra Favoriti (ex pallavolista e attuale medico sportivo della Ternana Calcio e della nazionale italiana di pallavolo femminile), Silvia Tea Spinelli (ex arbitro di calcio maschile e attuale vicepresidente dell’associazione italiana arbitri comitato regionale Umbria), Raffaela Sabatini (presidente provinciale del Csi e componente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Terni), la giovanissima Anita Pazzaglia (atleta internazionale di karate). All’evento sono intervenuti la presidente della Provincia Laura Pernazza, il sindaco di Terni Leonardo Latini, l’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni, Marco Franceschini. In sostanza, una giornata di vero lionismo dedicata al service nazionale 2022-2023: ‘Educazione civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri’.

