‘Super caldo’: la fine si intravede ma bisogna avere pazienza

Ferragosto ‘infernale’ con numerose località dell’Umbria oltre i 40 gradi di temperatura: il ‘super caldo’ non molla e non darà tregua ancora per qualche giorno, poi – salvo sorprese – si tornerà a respirare. Queste le previsioni elaborate dai principali siti web specializzati. «Visti i valori di temperature in quota molto elevati – spiega Perugia Meteo -, oggi (15 agosto, ndR) si raggiungeranno e forse supereranno, localmente, quelli registrati ieri, con molte località prossime o superiori ai 40°C. Per fortuna ad iniziare da martedì (forse un paio di gradi anche lunedì) le temperature caleranno progressivamente, in maniera più sensibile da mercoledì quando potrebbero diminuire anche di 15-17 gradi rispetto ad oggi, nei valori massimi, e di 7-10 gradi in quelli minimi».

