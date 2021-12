Super green pass: ecco chi farà i controlli

Un piano dei controlli straordinario è stato varato dal prefetto di Perugia Armando Gradone per i controlli del super green pass, a partire dal 6 dicembre.

Come sarà diviso il territorio

Seguirà una ordinanza del questore per l’applicazione del piano, con la divisione dei compiti fra le varie forze di polizia nell’ambito delle otto aree in cui sarà suddivisa la provincia in relazione all’articolazione territoriale dei commissariati di polizia e delle Compagnie dei carabinieri.

Divisione per competenze e tipologie

La finanza negli esercizi pubblici

Negozi, bar, ristoranti, supermercati saranno controllati, in via prioritaria, da personale della guardia di finanza, in collaborazione con le polizie Locali.

Sui bus ci pensano le aziende

Nel settore trasporto pubblico locale lo svolgimento dell’attività di controllo sarà a cura del personale individuato dalla stessa azienda di trasporto, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio, con il supporto – compatibilmente con le risorse a disposizione – di pattuglie della polizia Locale e delle altre forze di polizia.

Massima attenzione nei weekend

«Particolarmente incisive e penetranti – fa sapere il prefetto – saranno le verifiche nei fine settimana, in occasione delle prossime festività e nelle aree urbane con elevata vocazione commerciale ed in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida»

Appello ai cittadini

«Resta in ogni caso essenziale – sottolinea il prefetto di Perugia – il civismo dei cittadini ed il senso di responsabilità dei gestori di servizi ed attività economiche nel rispettare e far rispettare le prescrizioni e cautele dirette a scongiurare possibili situazioni di rischio per la collettività».