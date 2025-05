Un ottimo Danilo Petrucci in Repubblica Ceca sul circuito di Most. Il pilota ternano del team Barni ha concluso gara1 sul podio conquistando un bel po’ di punti in graduatoria.

Il 9 ha infatti chiuso la performance del sabato conquistando il 3° posto alle spalle di Toprak Razgatlıoğlu (vantaggio di dieci secondi per il turco) e Nicolò Bulega, riuscendo a mettersi alle spalle Alex Lowes e Alvaro Bautista. Domenica l’opportunità di salire di nuovo sul podio.