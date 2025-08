Nuova avventura in arrivo per Danilo Petrucci. Il pilota ternano – a lanciare la notizia il portale specializzato gpone.com – ha firmato con la Bmw per cambiare squadra nel mondiale Superbike 2026.

Il 34enne avrà la possibilità di misurarsi con la moto che, di recente, ha portato al trionfo mondiale il turco Toprak Razgatlıoğlu (la M 1000 RR). In ogni caso per il pilota ternano c’è prima un altro obiettivo da raggiungere: chiudere nei primi tre la stagione mondiale in corso. Al momento Petrucci è 3° con pochi punti di vantaggio su Locatelli e Bautista.