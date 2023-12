Superconti perde la sua capostipite: addio a Nedda Conti

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Nedda Conti, 85 anni, capostipite insieme al fratello Romeo ed al padre Mario della nota catena di supermercati ‘Superconti’. Spesso in Toscana, dove aveva una dimora, Nedda Conti è venuta a mancare in un resort in provincia di Siena, dove si trovava in vacanza. A riportare la notizia in prima battuta è Terninrete. Imprenditrice di successo, donna forte e stimata, Nedda Conti ha segnato la storia economica e lavorativa di un pezzo importante di Terni e, grazie anche al suo intuito, ‘Superconti’ – oggi proprietà di Coop Centro Italia – è diventato un marchio affermato anche fuori dalla Conca e dall’Umbria.

