Sviluppumbria, al vertice c’è Michela Sciurpa

L’assemblea di Sviluppumbria di martedì, a cui ha partecipato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, ha nominato il nuovo amministratore. Si tratta di Michela Sciurpa che succede a Marco Giulietti. La presidente Tesei a nome di tutta la Giunta ha ringraziato Giulietti per quanto fatto ed ha augurato un buon lavoro a Michela Sciurpa «che saprà mettere a disposizione dell’importante agenzia regionale la sua professionalità, le sue conoscenze e l’esperienza imprenditoriale».

Chi è

Michela Sciurpa è un’imprenditrice umbra, socia – attraverso la holding di famiglia – e responsabile delle relazioni esterne e istituzionali di Vitakraft Italia. Ha conseguito due lauree e un dottorato di ricerca in internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Nel 2008 è stata visiting student presso la Columbia University di New York per una specializzazione in international trade e nel 2009 ha completato il master in studi diplomatici. Ha svolto un internship al ministero degli Affari Esteri presso la direzione generale per l’integrazione europea. È stata consulente dell’Ocse di Parigi, ha collaborato con l’ateneo perugino per lo sviluppo delle relazioni con la Federazione Russa ed è stata la prima italiana assunta dall’Università di Finanza a Mosca per la docenza di strategia d’impresa. Attiva nella gestione delle strutture ricettive di famiglia, ha fondato ed è presidente di UMBRE, una rete d’impresa fra cinque imprenditrici.