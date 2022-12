Tentato assalto al Bundestag, un arresto a Perugia: un 64enne tedesco

Anche la città di Perugia finisce nella maxi operazione che, in Germania, ha bloccato un gruppo di estrema destra pronto ad assaltare il Bundestag: tra le 25 persone fermate, in quanto sospettate di voler entrare nel parlamento tedesco con un gruppo armato per ‘deporre il governo federale e poi prendere il potere’, c’è infatti anche una persona arrestata nel capoluogo umbro.

Il blitz

L’operazione ha visto impiegati 3mila agenti, con oltre 130 perquisizioni in 11 sui 16 land. Il gruppo, appartenente al movimento ‘Cittadini del Reich’, avrebbe predisposto preparativi concreti per il ritorno al ‘Reich del 1871’, con l’obiettivo di abolire l’ordine costituzionale della Repubblica federale di Germania. Fra i sospetti estremisti di destra anche una cittadina russa, mentre il gruppo estremista – guidato da Heiche Verding, noto per aver diffuso messaggi antisemiti in rete – sarebbe stato formato da 21mila militanti, un centinaio dei quali coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco. L’uomo da tempo soggiornava in un hotel.

A Ponte San Giovanni

La Digos è intervenuta in un albergo di Ponte San Giovanni. «L’indagato è accusato – riporta la questura – di far parte di un’associazione criminale avente l’obiettivo di sovvertire con ogni mezzo – anche attraverso la commissione di reati – l’ordine democratico tedesco sostituendolo con un’altra forma di stato non meglio identificata. Una volta appresa la notizia della presenza del 64enne sul territorio nazionale, gli operatori della Digos hanno avviato un mirato servizio di osservazione e di verifica sul posto, durato diversi giorni. Questa notte, poi, in seguito all’emissione di un mandato di arresto europeo, da parte dall’autorità hiudiziaria tedesca, gli operatori hanno fatto irruzione all’interno della struttura e, dopo aver localizzato l’uomo, lo hanno arrestato e accompagnato presso gli uffici della questura per le attività di rito. All’interno della camera della struttura ricettiva, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale riconducibile all’attività sovversiva dell’organizzazione terroristica».