Fere a Pisa: «Lavoro di rigenerazione, c’era un po’ di stanchezza»

La Ternana è senza bottino pieno da quattro giornate e arriva da tre pareggi consecutivi senza gol. Dall’altro c’è una squadra imbattuta da otto turni e più che rinvigorita dal ritorno in panchina di Luca D’Angelo: ripresa del campionato a Pisa per i rossoverdi di Cristiano Lucarelli che, tra infortuni e guai legati al Covid, hanno avuto un paio di settimane non troppo tranquille. Calcio d’inizio fissato alle 18 di sabato con direzione di gara in mano a Juan Luca Sacchi di Macerata.

Scoglio toscano

Out Donnarumma, in gruppo Corrado e Coulibaly. Guariti dal virus Moro e Iannarilli. Sfida tosta in terra toscana: «Il Pisa delle ultime otto partite – ha esordito il tecnico rossoverde in conferenza – è diversa rispetto a quella delle prime cinque. Hanno fatto un rafforzamento importante e nelle prime giornate non hanno avuto riscontro, c’è stato il cambio di allenatore ed il riadattamento è stato immediato. Campionato equilibrato e con molti pareggi, sicuro che il Pisa sarà nelle prime posizioni al termine della stagione». Passando ai suoi, Lucarelli ha puntualizzato che il gruppo «ha fatto un lavoro di scarico e rigenerazione perché magari c’era un po’ di stanchezza, non ho rotato moltissimo e abbiamo dato una continuità di base. C’era da rigenerare un po’ qualche giocatore e non ho lavorato particolarmente sulla fase offensiva e difensiva. Non è una preoccupazione l’attacco, può essere che magari abbiamo incontrato delle squadre organizzate. Noi che abbiamo la possibilità di vedere le prestazioni delle altre squadre vediamo che le partite sono tutte uguali. Purtroppo c’è anche l’avversario».

Stadio e piccoli tifosi

Su Corrado e Coulibaly Lucarelli ha fatto presente che «stanno bene e hanno lavorato, vediamo. D’Angelo ha detto una cosa importante ad inizio settimana: bisogna imparare a vincere le partite 1-0. Fa capire il tipo di match che ci sarà sabato. Condivido». Indisponibile e non per poco Donnarumma: «Mi mancherà una prima punta che mi poteva andar bene per determinare partite ‘sporche’, in area si fa sentire. Il modulo che stiamo utilizzando sta dando i suoi frutti», la risposta alla domanda su un’eventuale schema tattico. Infine un breve focus sulle presenze allo stadio: «Per le gare in trasferta non si è mai lamentato nessuno, in percentuale ce ne sono più fuori che in casa. Un appello alle società: i ragazzi fino a 14 anni non devono pagare il biglietto perché sono il ricambio generazionale ed i genitori devono avere la possibilità di portare i figli, magari nei settori popolari. Significherebbe farli innamorare della Ternana e creare un serbatoio di tifosi per gli anni che verranno».