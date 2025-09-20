di Gianni Giardinieri

Il classico bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto a seconda dei gusti. Questa la considerazione maggiore che sorge alla fine della trasferta sassarese per la Ternana. Ad un primo tempo di gran noia, senza praticamente occasioni se si eccettua il gol della Torres, fa seguito una ripresa vivace, con la Ternana alla ricerca del pareggio e magari anche della vittoria, che forse avrebbe anche meritato. E trovato, aggiungiamo, se solo Dubickas non avesse provato – con esito catastrofico – ad emulare il miglior Totti, con il suo classico ‘cucchiaio’ dagli undici metri. Resta un ottimo atteggiamento complessivo, con le Fere sempre propositive, capaci di offrire una manova verticale e una fase difensiva fatta di pressing a tutto campo. Manca ancora un po’ di qualità e sicuramente più fosforo in mezzo al campo, ma la crescita generale si vede, come pure gli ampi margini di miglioramento. Martedì 23 settembre si torna in campo, al ‘Liberati’, alle 18.30. Avversario di turno il Pontedera.

Primo tempo

Fedele al vecchio adagio del calcio che ‘squadra che vince non si tocca’, mister Liverani per la sfida esterna contro la Torres opta per la riconferma in blocco dell’undici di partenza vittorioso contro il Carpi, con la sola eccezione di Meccariello chiamato a sostituire non soltanto due totem come Capuano e Loiacono (il primo pronto al rientro, il secondo ancora convalescente), ma anche il non convocato Martella. In mezzo al campo Vallocchia e Garetto, esterni Ndreka a sinistra e Balcot a destra. Orellana trequartista. Ferrante e Dubickas a pungere.

Primi dieci minuti di studio con un paio di mezze occasioni per le Fere: al 6′ Ferrante calcia male di sinistro con palla lontana dalla porta, al 10′ è Orellana a spedire la sfera altissima sopra la traversa. Al 32′ occasionissima per la Torres dopo venti minuti di noia assoluta: Diakite riesce a trovare libero Musso, all’altezza dell’area piccola. L’attaccante sardo colpisce male la palla che sbecca il palo alla destra di D’Alterio.

Dieci minuti dopo (42′) la Torres passa in vantaggio: azione che si sviluppa sulla sinistra sassarese, con Lunghi che appoggia per Nunziatini. Palla filtrante bassa al centro del numero 6 rossoblu e tap in del centravanti Musso che trafigge D’Alterio, in ritardo all’appuntamento per intercettare la palla. La Ternana reagisce e proprio sul finale di primo tempo sfiora il pareggio (45’+2): punizione dai trenta metri di Orellana, palla a Meccariello che di testa tenta il pallonetto. Petriccione con un colpo di reni mette in angolo.

Secondo tempo

Dopo due minuti dal via del secondo tempo, Torres di nuovo pericolosa, con Diakite che si ritrova palla sui piedi dopo un lancio di Lunghi. Decisivo l’anticipo di Meccariello, che sventa il tutto. Al 54′, da una punizione laterale di Orellana, la Ternana ottiene un calcio di rigore: Fabriani trattiene piuttosto platealmente per la maglia Garetto, che finisce in terra. Sul dischetto va Dubickas che si ‘esibisce’ in un presunto cucchiaio. Palla alta sopra la traversa e occasione gettata al vento. Scelta catastrofica e inconcepibile del centravanti lituano.

Il numero nove rossoverde si riscatta però appena sette minuti dopo: imbeccato da una capocciata di Meccariello riesce a girarsi sullo stretto e a scaricare un destro da corta distanza. Palla in rete e parità ristabilita. Al 70′ duetto tra i due attaccanti rossoverdi, con Ferrante che riesce a tirare in equilibrio precario: palla alta ma buona la costruzione dell’azione. Al 78′ Dubickas, servito sul breve da Romeo, tenta la riabilitazione totale ma il tiro dai venti metri si impenna come un missile intercontinentale. Di Stefano, appena entrato, al minuto 83′ tenta un gol cercando di emulare Ibrahimovic: tocco di esterno con movimento da Taekwondo e palla di poco alta sopra la traversa.

Tabellino

Torres (3-4-2-1): Petriccione, Fabriani, Idda (Cap), Mercadante, Scheffer, Masala, Nunziatini, Sala, Musso, Diakite, Lunghi. All.: Michele Pazienza

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Maestrelli, Meccariello, Donati (Cap), Balcot, Garetto, Vallocchia, Ndreka, Orellana, Ferrante, Dubickas. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Nicolò Dorillo

Assistenti: D’Ascanio e Ceci

IV Ufficiale: Pacella

FVS: Pilleri

Marcatori: 42′ Musso (T); 61′ Dubickas (Ter)

Ammonizioni: 28′ Bianay Balcot (Ter); 30′ Ferrante (Ter); 40′ Masala (T); 57′ Maestrelli (Ter)

Sostituzioni: 63′ Capuano per Meccariello (Ter); 64′ Zecca e Brentan per Masala e Scheffer (T); 68′ Starita per Diakite (T); 73′ Romeo, Mcjannet e Leonardi per Orellana, Ferrante e Balcot (Ter); 81′ Bonin e Di Stefano per Lunghi e Nunziatini (T)