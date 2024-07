Ternana, in arrivo Carlos Mattheus. Restano Casasola e Luperini. Società: è tempo di chiarimenti

di Gianni Giardinieri

Soltanto dieci giorni, poi domenica 14 luglio (entro le ore 19 tutti presenti all’hotel Garden) ritrovo dello staff e della squadra per l’inizio del ritiro pre campionato. Il tempo stringe, ma in casa Ternana non siamo ancora alla ‘messa a terra’ di idee e progetti. Insomma, siamo lontani dalla pianificazione – sportiva e soprattutto organizzativa – che richiede la gestione di una società di calcio professionistica.

Partiamo dal secondo fronte, il più importante: oggi la Ternana ha un presidente, un direttore generale (Foresti), un direttore sportivo (Capozucca) e due dirigenti che in questo momento non si sa bene che ruoli abbiano e quali competenze possano esercitare. Si tratta di Giuseppe D’Aniello, ex (?) direttore gestionale operativo e Antonio Scaramuzzino, ex (lui sì, senza punto interrogativo) direttore generale e attualmente destinato ad un altro – confuso – incarico nell’ambito dell’elaborazione del progetto stadio-clinica.

Una catena di comando lunga, farraginosa, inevitabilmente foriera di invasioni di ruoli, di competenze, di professionalità. Probabilmente frutto di compromessi, della necessità di rappresentare più ‘anime’ all’interno della società di via della Bardesca, ma che se non ben amalgamata rischia di produrre solo molta confusione.

Immaginiamo: Foresti è sempre stato abituato ad incidere anche nelle decisioni sportive, nella scelta dei calciatori da comprare e vendere. Come potrà interfacciarsi con il direttore Capozucca, appena riconfermato nella conferenza stampa di presentazione del mister Abate? Come potranno i due, entrambi dalla forte personalità, riuscire a convivere in un’annata che si prospetta ancora molto complicata sul fronte economico-sportivo?

Capozucca ha messo la sua professionalità a servizio della Ternana, ha voglia di rivalsa ma crediamo che possa esprimere al meglio il suo valore solo attraverso un’autonomia sportiva totale. Dentro un budget (già, quale?) certo, ma con l’assoluta libertà di scelta, affiancato da Abate e Mammarella. Scelte e definizioni di ruoli che spettano a Nicola Guida, il presidente della Ternana. È lui che deve chiarire, orientare, decidere.

Sul lato sportivo, molta carne al fuoco per il direttore Capozucca, attivo sul mercato e con il cassetto della sua scrivania pieno di scelte fatte, accordi con i giocatori, strette di mano. Il primo colpo di mercato a sensazione e nuovo acquisto rossoverde è Carlos Mattheus Caballero, trequartista-attaccante esterno nella passata stagione in forza al Bilbao Athletic, seconda squadra dell’Athletic Bilbao che milita nella serie B spagnola. Classe 2001, un metro e 85 di altezza, arriva alla Ternana a titolo definitivo, svincolato dalla formazione basca. Nella scorsa stagione ha totalizzato 34 presenze con 4 gol e 8 assist. Un profilo assolutamente di livello per la serie C e che saprà dare molte alternative al 4-2-3-1 di mister Abate. Due conferme importanti: Casasola non sarà ceduto al Catania e continuerà a vestire il rossoverde, insieme a Luperini. Per loro prolungamento del contratto con spalmatura dell’ingaggio.