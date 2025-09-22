di Gianni Giardinieri

Turno infrasettimanale per le Fere, impegnate martedì 23 settembre (ore 18.30, stadio ‘Libero Liberati’) in casa contro il Pontedera, formazione toscana che con 4 punti viaggia nelle zone basse della classifica. Occasione da sfruttare al massimo per dare continuità alla classifica e alzare il morale di una compagine che mister Liverani sta guidando con esperienza e buonsenso. Probabile il ritorno tra i titolari di capitan Capuano e l’impiego dall’inizio di giocatori con minore minutaggio. Uno di questi potrebbe essere Mert Durmush, giovane bulgaro dalle ottime prospettive future. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoverde alla vigilia del match.

Allenamento lungo oggi? Turnover per domani?

«Abbiamo fatto qualcosa in più sui video ma per il resto ordinaria amministrazione. Devo capire chi ha bisogno di giocare. Sicuramente rispetto a domenica ci sarà turnover. Meccariello sarà assente per motivi familiari».

Il Pontedera.

«È una squadra equilibrata e attenta. Viene da una sconfitta e avrà voglia di fare punti. Ha un allenatore esperto. Noi dovremo mostrare qualità negli ultimi 15-20 metri, con inserimenti e giocate individuali. Ho buone sensazioni per l’intero gruppo. Dovremo comunque essere molto concentrati perché una vittoria darebbe importanza al pareggio di Sassari».

Vedremo in campo giocatori finora mai impiegati?

«Le prime otto-dieci partite saranno per noi importanti per capire e conoscere tutta la rosa. Durmush farà parte della gara, non so ancora se dall’inizio».

Dubickas rigorista designato?

«Edgaras è un ragazzo intelligente e sa che io l’ho ripreso perché non aveva senso tirare un rigore così. Lo abbiamo comunque perdonato. Esiste una gerarchia per tirare i rigori e noi ne indichiamo sempre due o tre. Poi decidono loro chi va sul dischetto».

Le condizioni di Proietti.

«Proietti è arrivato con un problema, ha avuto la fascite plantare. Deve ancora entrare in condizione. Lui sa giocare a calcio ed è un giocatore esperto. Quando sarà in forma avrà il suo spazio».

Condizione fisica generale.

«Stiamo bene. Abbiamo sempre finito in crescendo e nessuno ha mai avuto, finora, i crampi. Vogliamo dare minutaggio a più giocatori possibili».

Martella, Ferrante e Brignola.

«Martella è recuperato, per Ferrante è un ‘nì’. Ha preso una botta molto forte al fianco. Certamente non lo rischieremo se non dovesse recuperare appieno. Brignola fa parte di quei giocatori che stanno crescendo, domani potrebbe fare uno spezzone di gara».