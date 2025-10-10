di Gianni Giardinieri

Doppio turno esterno per la Ternana, chiamata ad affrontare prima il Forlì (sabato 11 ottobre, ore 17.30 stadio ‘Tullo Morgagni’) e successivamente il Campobasso (domenica 19 ottobre, ore 12.30 stadio ‘Axum Molinari Stadium’). Due trasferte che forniranno al tecnico rossoverde Fabio Liverani ulteriori indicazioni per capire il ruolo che potranno interpretare le Fere in questo campionato, se quello di vertice o se invece più meramente orientato a raggiungere posizioni finali di centro classifica. Da valutare le condizioni di Edgaras Dubickas, che ha abbandonato in settimana il ritiro della nazionale lituana per un infortunio al costato, rimediato in quel di Ravenna.

Di seguito le dichiarazioni del mister rossoverde alla vigilia del match, nella consueta conferenza stampa pre gara.

Due gare in trasferta, quali valutazioni?

«Dobbiamo concentrarci partita per partita. Abbiamo margini di miglioramento e sono contento di come i ragazzi si allenano. Però ogni partita per noi è un esame e il Forlì ha fatto la maggior parte dei suoi punti in casa. Hanno entusiasmo ed il giusto mix di esperienza e gioventù».

I giocatori rimasti a Terni malgrado i problemi estivi

«Questi ragazzi vanno ringraziati per la professionalità espressa e per aver creduto nella Ternana. Per me questo è un valore aggiunto. Io credo molto nei rapporti umani e oggi il gruppo ha voglia di crescere insieme».

Le condizioni di Maestrelli, Kerrigan e Dubickas

«Kerrigan ha bisogno di tempo, in quanto ha avuto un problema serio. In più era recidivo. Dubickas non sarà disponibile per questa partita mentre Maestrelli rientrerà in gruppo la prossima settimana e quindi domani non ci sarà».

Il gol subito con il Pineto

«Abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara e questo non mi piace».

Di nuovo le due punte?

«È una opzione, vedremo. Hanno giocato bene insieme ma si può arrivare a questa soluzione anche a gara in corso. Avendo fuori Dubickas in caso di due punte dall’inizio, se poi vai in svantaggio, non hai molte alternative in panchina».

Le impressioni dall’incontro con Gian Luigi Rizzo?

«Un incontro favorito da Massimo Ferrero. Abbiamo parlato dell’investimento della famiglia Rizzo sulla Ternana, che è di lungo termine. Non abbiamo parlato di obiettivi o di altre cose. Ci siamo sostanzialmente solo conosciuti».

Pettinari è tornato in campo con la Primavera e ha fatto tre gol

«Contento per lui che non giocava con un arbitro ufficiale da tanto tempo. A breve prenderemo una decisione per il suo inserimento in rosa».

Dubbi di formazione?

«Uno in difesa e uno in attacco».