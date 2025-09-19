di Gianni Giardinieri

Giornata importante per la Ternana Calcio: vigilia di Torres-Ternana (sabato 20 settembre ore 15, stadio ‘Vanni Sanna’) e soprattutto giorno della presentazione della nuova presidentessa, Claudia Rizzo, espressione della famiglia Rizzo che pochi giorni fa ha rilevato la società rossoverde. Di seguito le dichiarazioni del tecnico Fabio Liverani nella consueta conferenza stampa pre match.

Torres ulteriore banco di prova

«Sicuramente è un test importante. Un campo ostico e difficile. La Torres è organizzata e allenata da un mio ex compagno ed amico. Per noi confermarci è la cosa più complicata. Ci saranno sicuramente momenti di sofferenza».

Tre partite in otto giorni. Turnover?

«L’ho detto ai ragazzi: è il momento giusto, per chi ha giocato meno, di darmi la dimostrazione di essere pronto. Sicuramente entreranno in campo almeno 18 calciatori».

I tre giocatori offensivi

«Orellana ha giocato dietro ai due centravanti perchè pensavamo fosse la partita giusta, ma in quel ruolo possono giocarci anche Garetto o Mcjannet. Cerchiamo di vedere sempre l’avversario e come si mette in campo».

Difesa a tre o a quattro

«Per come siamo strutturati oggi, non ho il problema di fare questa scelta. Recuperando al 100% tutti i giocatori potremo comunque valutare».

Garetto-Vallocchia coppia da confermare?

«Vediamo. Ci sono calciatori che ora non giocano che possono darmi alternative».

La Torres

«Non ha una classifica molto lontana dalla nostra. Hanno fatto delle partite con il 3-5-2 inserendo come play Masala. A volte giocano con il 3-4-2-1 e dovremo avere attenzione alle loro rotazioni, nelle quali sono molto bravi. Penso che sarà una partita ‘sporca’».

Mert Durmush

«I dieci giorni di nazionale non lo hanno aiutato, perché non ha giocato mai. Ha grande piede e visione di gioco. Mi piace e mi stuzzica molto. Può giocare alto a sinistra ed è un giocatore di ‘piede’, cioè può giocare solo sulla fascia del suo piede preferito (sinistro, ndR)».

Marco Capuano ed Enrico Brignola

«Capuano sta bene e sicuramente giocherà titolare in una di queste tre partite. Brignola ha avuto diversi problemi al polpaccio, con diversi stop&start».

Alexis Ferrante

«Deve essere il primo a farci vedere che può dare di più. Se si allena con continuità è uno che può fare più di dieci gol a campionato. In questa categoria ci gioca da dieci anni e quindi ha la possibilità di fare di più».

Primo approccio con la nuova società

«Abbiamo avuto la presentazione dell’amministratore unico, Tiziana Pucci, che è venuta a trovarci insieme a Massimo Ferrero. Non abbiamo ancora conosciuto la proprietà, intesa come famiglia Rizzo e quindi anche la presidentessa Claudia Rizzo».