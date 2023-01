Ternana Marathon Club e Actl in campo per un festival musicale giovanile

di S.F.

Un festival musicale giovanile da sviluppare a fine aprile nell’area de La Passeggiata. È quello che vedrà in campo la Ternana Marathon Club e la cooperativa social Actl, unite in un’associazione temporanea di scopo per mettere in piedi l’evento: tutto nasce dal programma di interventi nell’ambito del fondo nazionale per le politiche giovanili approvato di recente dall’esecutivo regionale. L’impegno di spesa è di poco inferiore ai 10 mila euro per l’implementazione del progetto ‘Di corsa e suonando al centro giovanile’. A seguire la partita è il responsabile del procedimento Stefano Marinozzi, funzionario della direzione istruzione. Da quanto si apprende saranno coinvolte band locali con apposita call.