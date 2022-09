Ternana-Perugia, gestione traffico: tutti i divieti per soste e circolazione

Divieto di sosta per tutti i veicoli in alcune vie limitrofe allo stadio dalle 7 alle 20. Dalle 14 alle 20 stop alla circolazione (contestuale apertura dei varchi elettronici Ztl per consentire ai veicoli di attraversare il centro) nelle vicinanze del Libero Liberati: sono le misure principali della consueta ordinanza – la seconda dopo quella antivetro – per il traffico in vista del derby di domenica pomeriggio tra Ternana e Perugia. Il provvedimento è stato firmato dal funzionario tecnico Angelo Porchetti e arriva in seguito alla riunione in questura. Nel contempo è stata toccata quota 9.903 biglietti (abbonati rossoverdi più ticket venduti). Si supererà agevolmente quota 10 mila.

L’ORDINANZA COMPLETA – LEGGI

Le aree coinvolte: divieti

In merito al divieto di sosta le aree interessate sono:

– Via Pettini, entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord

– Parcheggio pscine dello stadio;

– Via Alfieri area intersezione uscita parcheggio antistante i civici 7 – 7/E e su tutta l’area dello stesso

– Parcheggio via Foscolo retro autolavaggio Self

– Viale di P.ta S. Angelo fino all’ intersezione con via Tintoretto semi carreggiata nord

– Viale P.ta S. Angelo fino all’intersezione con Via Alfieri (accesso ai civici 2 e successivi) semi carreggiata sud;

– Viale le Borsi tratto P.le dell’Acciaio/Via Buonarroti;

– Piazzale Caduti di Montelungo;

– area antistante i civici 31-39 di viale dello Stadio;

– Via Leopardi nella semicarreggiata dx tratto Via Foscolo – V.le dello Stadio nella direzione così individuata.

L’ORDINANZA ANTIVETRO

Stop circolazione: dove

Dalle 14 alle 20 divieto di circolazione in viale dello Stadio nel tratto compreso tra via Leopardi e piazzale dell’Acciaio, viale Borzacchini e nelle vie:

– Strada San Martino (eccetto residenti e accreditati Soc. Ternana Calcio S.p.A.);

– Via Pettini compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord;

– Parcheggio Piscine dello Stadio;

– Parcheggio Via Alfieri civici 7 – 7/e;

– Viale P.S. Angelo tratto P.le Acciaio – Via Tintoretto in entrambe le semi carreggiate;

– Viale Borsi tratto Piazzale Acciaio – Via Buonarroti;

– Via Radice rampa di accesso su V.le Borzacchini;

– Piazzale Caduti di Montelungo rampa di accesso su V.le Borzacchini;

– Via Lessini rampa di accesso su V.le Borzacchini;

– Area distributori carburante Tamoil compresa tra V.le Battisti e V.le Borzacchini ad eccezione della clientela degli stessi.

– Istituito il senso unico di marcia in Strada Madonna del Monumento nel tratto compreso tra P.le Caduti di Montelungo ed il civico 5.

La tifoseria ospite

Inoltre – si legge – «durante il transito dei veicoli della tifoseria ospite è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Eroi dell’Aria nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Borzacchini/Via Lessini e Piazzale Marinai d’Italia ed in corrispondenza delle immissioni laterali come di seguito individuate:

– V.le Battisti rampa di accesso direzione B.go Rivo;

– Via Lessini rampa accesso direzione B.go Rivo

– V.le Bramante rampa accesso direzione B.go Rivo;

– Via del Sersimone rampa di accesso direzione centro;

– P.le Marinai d’Italia direzione centro;

– Rampa SS675 Terni Ovest (provenienza Spoleto)

– Rampa SS 675 Terni Nord (provenienza Orte)

– Rampa SS 675 Terni ovest (provenienza Orte).