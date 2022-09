Stadio-clinica Terni, assoggettabilità Via parcheggi: Pec anche dalla Provincia

di S.F.

Questa volta nessuna obiezione particolare né tantomeno critiche come quelle avanzate dal comitato spontaneo di via Leopardi. Ma in Regione – direzione governo del territorio, ambiente e protezione civile – è comunque arrivata una Pec dalla Provincia di Terni in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale per i 1.262 parcheggi dell’opera pubblica nell’ambito del progetto stadio-clinica della Ternana: a firmarla l’ingegnere Marco Serini, dirigente del settore pianificazione territoriale di palazzo Bazzani. Motivo? L’indicazione sul materiale da utilizzare.

Vas, Via e parcheggi

Come noto l’esito della verifica – salvo clamorose sorprese non ci sarà bisogno della Valutazione di impatto ambientale per i parcheggi – è atteso entro la fine di settembre, dopodiché tutti torneranno a Perugia per la nuova riunione della conferenza di servizi decisoria. Chiaro che servirà anche il parere dell’università cattolica del Sacro Cuore per la parte sanitaria. Tornando al punto odierno, Serini ha inviato una missiva al dirigente della Regione Andrea Monsignori per ricordare un aspetto tecnico: «Con riferimento – si legge – alla nota pervenuta dalla Regione Umbria in data 5 agosto 2022, si conferma quanto già espresso nel parere di Vas riguardo alla necessità di prevedere per la sistemazione delle aree di parcheggio l’uso di materiale drenante, avendo cura di garantire un adeguato mantenimento della permeabilità del terreno». Ciò sulla base delle indicazioni minime del cosiddetto quaderno tecnico del Piano territoriale provinciale. Palazzo Donini ha caricato questa documentazione tra le osservazioni, ma è chiaro che non si tratta di una contestazione.

Derby in vista, prima ordinanza

Nel contempo il sindaco Leonardo Latini ha firmato la prima ordinanza in vista del derby di domenica 18 settembre: come di consueto c’è il divieto di asporto di bevande in vetro nell’area circostante con orario che va dalle 11 alle 19 del giorno del match. «La somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati e per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali». Finora tra abbonati e biglietti venduti ai tifosi della Ternana si è giunti a quota 9.430.

Fere al lavoro

Martedì pomeriggio le Fere hanno ripreso gli allenamenti all’antistadio Taddei e non in via Narni a Campomaggio. La situazione a livello di infermeria continua a non essere il massimo: «Hanno svolto lavoro atletico personalizzato Falletti (in recupero dalla lesione muscolare al bicipite femorale destro), Proietti (distiorsione del ginocchio sinistro), Favilli (affaticamento muscolare retto femorale destro), Partipilo (affaticamento muscolare bicipite femorale destro), Moro (trauma contusivo quadricipite destro) e Bogdan (contusione al polpaccio); Pettinari prosegue il programma di riabilitazione dalla frattura vertebrale». L’esterno pugliese ed il capocannoniere rossoverde hanno corso a ritmi blandi al Liberati. Defendi e compagni torneranno ad allenarsi al Taddei anche mercoledì mattina alle 10.30 a porte aperte. Per ora niente Campomaggio.