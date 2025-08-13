di Gianni Giardinieri

Test contro il Terni FC (squadra di Eccellenza) per la Ternana di Fabio Liverani, sul sintetico di Arrone. Con molti dei protagonisti che hanno giocato in Coppa Italia, lasciati a lavorare al ‘Liberati’, il tecnico rossoverde ha schierato una formazione iniziale con soli cinque potenziali titolari: Maestrelli, Viviani, Proietti, Loiacono e Donnarumma.

Primo tempo piuttosto equilibrato, con il Terni FC ben messo in campo dall’ ex Romano Tozzi Borsoi. Un autogol da corner ha determinato il vantaggio delle Fere. Qualche buona giocata di Semeraro e la consueta qualità di Viviani, sceso in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Nella ripresa raddoppio della Ternana con una bella azione corale finalizzata da Donnarumma: destro radente in diagonale che non ha lasciato scampo all’altro ex Cunzi. Nel corso del secondo tempo sono subentrati anche Rovaglia, Fulga, Capanni e Franchi.

Sul fronte societario non emergono sostanziali novità, non potendo configurarsi a nostro avviso come ‘trattative’ semplici ‘pour parler’, spesso destinati a concludersi nella stessa giornata in cui emergono. Nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche, e sarà quindi a disposizione di mister Liverani al più presto, Filippo Tripi, centrocampista classe 2000. Cresciuto nelle giovanili della Roma, attualmente svincolato, Tripi è reduce da tre stagioni trascorse nel Mura Murska Sobota, formazione della Prva Liga slovena.

Lato uscite da segnalare l’ufficialità per il passaggio, a titolo definitivo, di Samuele Damiani all’Ascoli. La formazione bianconera potrebbe a breve “pescare” ancora tra le fila dei rossoverdi: forte infatti l’interesse dei marchigiani per il terzino destro Donati. Possibili sviluppi già dalla prossima settimana

Tabellino

Terni Fc: Cunzi, Esposito, Ponti, Gaggiotti, Domiziani, Bagnato, Flavio, Leonardi, Hernandez, Pucci, Mainardi. All.: Romano Tozzi Borsoi.

Ternana: Morlupo, Maestrelli, Loiacono, Biondini, Viviani, Proietti, Bruti, Valenti, Longoni, Donnarumma, Semeraro. All.: Fabio Liverani.

Marcatori: 27′ autogol (Terni FC); 53′ Donnarumma (T)