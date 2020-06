Terni, 150 mascherine ‘speciali’ per i bambini

La carica delle ‘701 mascherine’ è transitata anche per Terni e giovedì, a palazzo Spada, Leonardo e Roberto Prosperi della ‘Fondazione Prosperi’ di Castagnola hanno consegnato nella mani del sindaco Leonardo Latini le 150 mascherine speciali destinate alla struttura complessa pediatrica dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, a cui sono state portate subito dopo dallo stesso sindaco. Presenti in questa seconda occasione il commissario straordinario Andrea Casciari, il primario di ostetricia/ginecologia Leonardo Borrello, il primario di pediatria Federica Celi, il direttore sanitario Sandro Vendetti, il medico e consigliere comunale Sergio Armillei e Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

Un bel segnale

«Ringrazio la ‘Fondazione Prosperi’ per questa iniziativa che si colloca all’interno di un progetto riguardante l’intera regione – afferma il sindaco Latini – e che fa seguito ad altri interventi della stessa Fondazione durante l’emergenza Covid, anche a sostegno dell’ospedale della nostra città al quale è stato donato un ventilatore polmonare nello scorso mese di marzo». Le ‘701 mascherine’ sono già state in parte consegnate anche ad altre strutture sanitarie umbre e stanno a testimoniare l’attenzione della Fondazione Prosperi, coadiuvata in questo caso da Iraci Packaging, per la salute dei bambini in particolare: «Si tratta di mascherine lavabili e personalizzate con disegni e colori che trasmettono allegria. L’obiettivo è invogliare i bambini a farne un uso consapevole e per questo saranno consegnate alle famiglie nel momento della dimissioni dall’ospedale di ognuno dei piccoli pazienti». Alla consegna delle mascherine a palazzo Spada ha preso parte anche il segretario organizzativo della Uil Gino Venturi che ha supportato l’iniziativa.