Terni, 18enne trovato con scooter rubato e pistola lanciarazzi

Appena 18 anni, di origini romene, domiciliato a Terni e – nonostante la giovane età – già noto alle forze dell’ordine: martedì è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Papigno per ricettazione e porto d’armi.

Il ragazzo è stato fermato dai militari in sella ad un ciclomotore in via Guazzaroni, a Terni. Lo scooter, dai primi accertamenti, è risultato rubato ad un altro giovane ternano che ne aveva denunciato il furto. Durante li accertamenti, il 18enne è stato trovato in possesso anche di una pistola lanciarazzi, che aveva nascosto all’interno del proprio giubbotto. Il ciclomotore, alla fine, è stato riconsegnato al legittimo proprietario mentre la pistola è stata sequestrata.