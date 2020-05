Terni, 20 anni di Fismic: «Fieri e orgogliosi»

della Fismic di Terni

5 maggio 2000, 5 maggio 2020, sono passati vent’anni e la Fismic provinciale ternana prosegue la sua azione con vigore. Compiere vent’anni di attività significa avere una storia, un passato importante, una memoria, un’identità, e di questo sia i nostri iscritti che i nostri dirigenti sindacali ne devono essere fieri e orgogliosi.

La Fismic Confsal ha un grande rispetto, per loro, perché è con il loro lavoro, con la loro passione, con la loro voglia e capacità di fare che abbiamo realizzato quello che oggi rappresentiamo, quello che oggi siamo. Vent’anni non sono pochi, sono una storia, tante storie che si intrecciano, vivono, crescono, si modificano, cercano di migliorare le persone, superare le difficoltà che la vita comporta, difficoltà a volte anche dolorose; storie che non devono andar perse, che devono anzi insegnare, rimanere nella memoria, e per questo devono essere scritte.

Da allora molta acqua è passata sotto i nostri ponti e la società ternana è profondamente cambiata. Ha conquistato certamente un più alto grado di modernità, ma non ha visto diminuire, soprattutto dall’ottica dei lavoratori, i suoi problemi e le sue difficoltà. Il nostro sindacato ha visto aumentare i suoi compiti e doveri, proprio perchè ha assunto, nell’interesse dei lavoratori, delle responsabilità politiche e sociali divenendo elemento determinante per il governo di una società complessa e difficile come la nostra.

Ripercorrere la nostra storia è una buona base per poter riprogrammare il nostro futuro, oggi la Fismic Confsal di Terni è una realtà che dialoga con le istituzioni pubbliche, con le altre organizzazioni sindacali, con le associazioni, con la comunità del territorio, possiamo affermare con orgoglio che in questi vent’anni, è diventata un riferimento certo per il territorio, conosciuta e apprezzata da tutta la comunità.

Questi valori non hanno né tempo né limitazioni, sono già una parte importante del nostro futuro. Tra i servizi di pubblica utilità che vengono erogati sul territorio svolgono un ruolo fondamentale il Caf e il patronato. Il Caf garantisce servizi efficienti, rapidi e adeguati agli iscritti. Il nostro patronato Epas fornisce gratuitamente un’efficace attività di preparazione ed inoltro di tutte le pratiche di pensione e di previdenza.

Ci aspettano momenti difficili, bisognerà gestire la crisi economica e sociale, la sfida è alta ma dobbiamo guardare al futuro con fiducia, dalle crisi nascono anche le opportunità. Dovremmo fare esperienza di questo momento buio per rialzarci e progettare insieme un mondo più giusto.