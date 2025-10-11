Atti persecutori, lesione personale aggravata, violenza sessuale e sequestro di persona. Sono le accuse nei confronti di un 28enne indiano arrestato dai carabinieri della stazione di Terni: ha perseguitato la ex – una 34enne ternana – dopo la fine del rapporto. Per lui c’è inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’indagine è scattata dopo la denuncia della 34enne ed i racconti ai militari riguardanti l’atteggiamento dell’ex dopo la fine della relazione andata avanti per circa due anni. «Lo straniero, dopo l’interruzione del rapporto, ha iniziato a porre in essere una serie di comportamenti persecutori in danno della donna, appostandosi più volte sotto casa e costringendola di fatto a non uscire per timore di incontrarlo. In una circostanza, l’ex compagno, riuscito ad entrare con uno stratagemma all’interno dell’abitazione, ha colpito la donna con una testata al volto, causandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, ha tentato più volte di baciarla e l’ha tenuta bloccata in casa per diverse ore sottraendole il telefono cellulare», spiega l’Arma.

Una volta allontanatosi, la 34enne ha preso il cellulare e ha subito chiamato il 112, per poi sporgere denuncia in caserma. La procura della Repubblica si è attivata e il om ha adottato un decreto d’urgenza per impedire che il reato fosse reiterato. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip.