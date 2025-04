di S.F.

Problema spogliatoi per il personale della polizia Locale di Terni, c’è una novità. A firmarla è la dirigente e comandante Gioconda Sassi: c’è il via libera per l’acquisizione di 30 armadi.

Semaforo verde per la fornitura da parte della Edilone srl di Perugia. Il costo unitario? 157 euro per unità (Iva compresa) con tanto di spese di trasporto. L’impegno di spesa complessivo per l’ente sfiora così i 5 mila euro.