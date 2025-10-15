Sono 31 i candidati ammessi nell’ambito del concorso del Comune di Terni per l’assunzione di due funzionari di vigilanza – uno destinato a personale già in forza a palazzo Spada – a tempo pieno e indeterminato per la polizia Locale.

A firmare l’ammissione con riserva è la dirigente ad interim alle risorse umane Grazia Marcucci. Per tutti c’è la convocazione per mercoledì 22 ottobre all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’, sede della prova fisica: dalle 8 in avanti ci sarà un bel po’ di movimento. A giudicare sarà la commissione esaminatrice composta dalla presidente Gioconda Sassi, dirigente della polizia Locale, poi i funzionari di elevata qualificazione Manuela Schibeci e Sebastiano Pasero come membri esperti. A chiudere la funzionaria amministrativa Caterina Massarini come segretario e Nelson Mancini per la sua esperienza nel settore dell’atletica.