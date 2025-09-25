Due funzionari di vigilanza e nove funzionari assistenti sociali, via ai concorsi a Terni. La dirigente ad interim alle risorse umane, Grazia Marcucci, li ha indetti martedì con scadenza fissata al 13 ottobre.

Nel primo concorso pubblico sono in ballo due posti da funzionario di vigilanza, con riserva del 50% per un dipendente già attivo in Comune a Terni «inquadrato nell’area degli istruttori». E già ora viene stabilito che «tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso». Ci saranno le classiche prove: efficienza fisica (all’aviosuperficie), scritta e orale.

Il secondo concorso riguarda nove ingressi a tempo pieno ed indeterminato di nove funzionari assistenti sociali. In questo caso le riserve sono due: tre per i militari volontari delle forze armate e due per i volontari che hanno concluso il servizio civile universale e nazionale senza demerito. Ci sarà la prova scritta e quindi l’orale.