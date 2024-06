Terni: 50 auto storiche per la 27° Coppa Borzacchini

Saranno i luoghi meta dell’eterno pellegrinaggio di San Francesco il tema dominante della 27esima Coppa Borzacchini, manifestazione motoristica organizzata del Borzacchini Historic Club di Terni, inserita a calendario Asi e valida per il Trofeo Marco Polo ed in programma il 15 e 16 giugno. La prima vettura prenderà il via alle 10 di sabato 15 da piazza Tacito di Terni; le old cars si dirigeranno prima a Sant’Urbano di Narni per la visita al Sacro Speco Francescano e poi a Greccio per il Presepio di San Francesco. Nel pomeriggio, dopo la sosta pranzo a Rieti, gli equipaggi raggiungeranno Fonte Colombo dove visiteranno l’eremo. La giornata si concluderà con cena e pernottamento a Rieti. Domenica mattina il radar condurrà i partecipanti sul monte Terminillo dove verrà percorso l’anello di Campo Farogna da dove, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà possibile scorgere il mare di Ostia. Quindi, attraverso il Passo Sella, verrà raggiunta Leonessa per la visita al Convento di San Francesco. Riaccesi i motori le auto storiche concluderanno il percorso a Piediluco, ameno borgo lungo l’omonimo lago artificiale, dove dopo una escursione in battello, si svolgeranno pranzo e premiazioni finali. Interessante l’elenco provvisorio delle auto storiche iscritte; tra tutte spiccano una Alfa Romeo 2,5 Villa d’Este, una Jaguar E Type, una Mercedes 190 SL e una Lancia Flaminia coupé touring. Iscritte 50 vetture.

