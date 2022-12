Terni, 50° Umbria Jazz: «Torni a Villalago per l’anniversario»

Uno o più spettacoli di Umbria Jazz da ospitare a Villalago di Piediluco. Per ora appare un’utopia ma c’è chi ha posto il tema al centro dell’attenzione durante il consiglio comunale di Terni in vista della 50° edizione.

A chiedere il rientro di UJ a Villalago è il consigliere di Terni Civica Michele Rossi: «Umbria Jazz – spiega in un atto di indirizzo – è il più importante festival musicale jazzistico italiano e uno dei più importanti al mondo. L’edizione principale si svolge annualmente a Perugia nel mese di luglio. Come è risaputo Umbria Jazz nacque in un caffe del centro storico di Perugia. Da tempo, Carlo Pagnotta, commerciante perugino appassionato di jazz e frequentatore di lungo corso dei maggiori festival europei, sognava un festival a casa sua. Ne parlò con esponente di spicco della allora neonata Regione dell’Umbria che dimostrò di gradire l’idea e coinvolse i suoi colleghi. La prima edizione si svolse nel 1973 e quindi il prossimo anno il festival musicale festeggerà i 50 anni di vita. Era Il 23 agosto 1973 quando andò in scena il primo concerto nel teatro naturale di Villalago di Piediluco. Il programma prevedeva gli Aktuala, un gruppo scomparso da tempo e l’orchestra mainstream di Thad Jones e Mel Lewis. Villalago (Villa Franchetti) da tempo è interessata da interventi di riqualificazione ma ad oggi non risulta totalmente fruibile come meriterebbe. Vista l’importanza si lavori perché tale ricorrenza venga opportunamente ricordata e celebrata proprio a Villalago di Piediluco, nel luogo dove la kermesse musicale è nata. Sono evidenti i benefici turistici e culturali di tale operazione». Da qui la richiesta a sindaco e giunta – chiaro che c’è il coinvolgimento della Provincia – di porre «in essere tutte le condizioni perché il sito venga promosso alla fondazione Umbria Jazz per tornare ad ospitare uno o più spettacoli a celebrazione dell’importante anniversario».