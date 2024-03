Terni: 9 piani, 32 famiglie e l’ascensore non va da 12 giorni. Disagi in via Battisti

Disagi prolungati quelli che stanno vivendo le trentadue famiglie che vivono nel condominio al numero 147 di via Cesare Battisti, a Terni, che conta nove piani. Da oltre 12 giorni sono senza ascensore per un guasto: la ditta che ha in gestione l’impianto non riesce a venire a capo del problema ed intanto i giorni trascorrono senza che si risolva nulla. A farne le spese sono soprattutto gli anziani e i bambini in tenera età: per alcuni di loro non c’è alternativa al restare a casa, specie per chi vive ai piani più alti. «Una situazione paradossale – osserva un residente – se si pensa che l’impianto è moderno e la manutenzione è sempre stata fatta regolarmente». La speranza è che il tutto venga risolto in tempi stretti, sempre che l’ascensore non decida di ‘rinsavire’.

