Terni, a San Giovanni c’è chi si dà da fare

L’impegno e il senso civico di alcuni volontari residenti nel quartiere. C’è questo alla base della pulizia – dopo lungo tempo – di alcuni spazi pubblici e comuni del quartiere San Giovanni, rimessi a posto e ora finalmente decorosi. Resta, in varie parti del quartiere, ancora molto da fare e forte è il contrasto fra le zone rimesse in sesto ed altre dove, per varie ragioni come il fatto che siano di proprietà privata, l’erba resta alta e continua a crescere insieme ad altre piante. I residenti tuttavia non mollano e si dicono pronti ad intervenire ancora, dove necessario.

