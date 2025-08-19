«Difendiamo il nostro parco e l’aria dei nostri figli». Questo il messaggio principale nei giorni scorsi per lanciare l’iniziativa di martedì pomeriggio andato in scena al parco ‘La Passeggiata’ di Terni per protestare contro la recente ordinanza – prevede l’abbattimento di 18 alberi – del sindaco Stefano Bandecchi: il soggetto promotore è il presidente del Circolo Verdi, Ambiente e Società Pierluigi Rainone. «Basta politiche di stampo padronale», le parole di quest’ultimo in riferimento al primo cittadino.

