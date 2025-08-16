Sono in corso indagini da parte della questura di Terni su quanto accaduto nella prima serata di Ferragosto, intorno alle ore 21, quando un giovane di origini tunisine è stato ferito con un’arma da taglio nella zona dei ‘gradoni’ di largo Ottaviani.

Il ragazzo, poco più che ventenne, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite sotto il braccio sinistro e sotto il dorsale sinistro. Lesioni per fortuna non gravi – sono esclusi la riserva di prognosi e quindi il pericolo di vita – ma legate ad un altro fatto di sangue avvenuto nel cuore di Terni.

Sul posto, gli agenti della polizia di Stato avrebbero individuato a terra l’arma presumibilmente utilizzata dall’aggressore: si tratta di un coltello. Quest’ultimo, subito dopo il fatto, è fuggito dalla scena e ora gli inquirenti sono al lavoro – senza sosta – per individuarlo e ricostruire ogni dettaglio del grave episodio. Anche con l’ausilio di testimoni, telecamere e conoscenza pregressa del territorio e delle persone.