Terni: addio a ‘Peppe’ Del Bianco. Una vita di amore e lavoro

Fino ad mese fa aveva servito i suoi speciali caffè ai clienti dello storico ‘Bar Umbria’ di via Battisti, come faceva da più di un trentennio dopo aver lavorato per altrettanto tempo nel settore chimico con la Neofil. Giovedì è venuto a mancare un personaggio conosciuto da tanti a Terni, Giuseppe ‘Peppe’ Del Bianco. Aveva 89 anni. Stimato, benvoluto, generoso con tutti fino alla fine dei propri giorni, la sua è stata un’esistenza di amore e di lavoro, oltre che di passioni come quella per il calcio, tramandata alle generazioni che lo hanno seguito. Lascia la moglie – titolare del bar – il figlio, i nipoti e tutti i familiari a cui sono giunte tante manifestazioni di vicinanza. I funerali si terranno sabato 2 marzo nella chiesa di ‘Santa Maria Regina’, a Terni. ‘Non fiori ma opere di carità in favore dei poveri della parrocchia’ è il messaggio dei suoi cari a chi vorrà donare, lasciare un segno in memoria di ‘Peppe’.

