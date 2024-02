Terni: addio a Mariolina Canali. Per anni colonna portante dell’ufficio elettorale del Comune

Una persona apprezzata e stimata da tutti nel corso della sua lunga esperienza da funzionaria a capo dell’ufficio elettorale del Comune di Terni. Se ne è andata, dopo aver combattuto con una malattia, Mariolina Canali, 69 anni, storica dipendente comunale che di recente aveva concluso – causa pensionamento – la propria attività per l’amministrazione. In tanti la ricordano per la dolcezza ma anche le capacità umane e professionali indiscusse. Giovedì mattina in via dei Gonzaga – presso la sede dell’impresa funebre Rossi – l’apertura della camera ardente, mentre il giorno successivo alle 10.30 ci sarà il rito funebre nella chiesa di Sant’Antonio in viale Curio Dentato.

