Afor cambia ‘casa’ a Terni. C’è l’avviso di indagine di mercato per la selezione di immobile ad uso pubblico da ‘prendere’ nel territorio comunale a partire dal 1° ottobre 2025.

Nel documento Afor spiega che la superficie lorda complessiva deve essere tra i 200 ed i 280 metri quadrati: «Dovrà ospitare almeno 16 postazioni di lavoro e si rende necessaria la disponibilità 4 posti per auto aziendali». Per le offerte c’è tempo fino alle 12 del 16 luglio. Si parla di affitto e il punteggio salirà in base alla distanza dalla stazione ferroviaria: più sarà vicina la struttura, più alto sarà il ‘voto’. A firmare è il dirigente Michele Bazzani.