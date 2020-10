Terni, aggredisce 24enne con spray al peperoncino e va in fuga

Stava passeggiando in via Battisti all’altezza di una farmacia quando, all’improvviso, è stata avvicinata da una donna sconosciuta che le spruzzato in volto dello spray al peperoncino. A denunciare l’accaduto ai carabinieri – intervenuti sul posto con la sezione radiomobile del Comando compagnia – è stata una 24enne nel pomeriggio di giovedì.

Indagini

La donna – dall’età apparente di circa 35-40 anni, ha raccontato la giovane – aveva il viso parzialmente coperto alla mascherina ed è andata in fuga dopo il gesto. Le prime ricerche dei militari hanno dato esito negativo e sono in corso accertamenti per identificarla. La 24enne è stata condotta al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ per le cure del caso.