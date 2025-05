È il carro ‘Alta marea’ dei Giovani maggiaioli arronesi a vincere il 129° Cantamaggio. Giovedì sera dal palco di piazza Europa a Terni è stata annunciata la classifica dei carri allegorici che nella serata del 30 aprile hanno sfilato tra le vie del centro cittadino. Secondo classificato il carro ‘Na primavera da favola’ del gruppo maggiaiolo Riacciu; terzo ‘Natura contro’ del gruppo maggiaiolo Aics Terni e Asd Il Salice.

‘Alta marea’ del gruppo Giovani maggiaioli arronesi, come un’allegoria di primavera, è un illusorio vascello fatto di delicate foglie e fiori che sta a rappresentare la nostro terra esso si trova in balia delle onde e naviga tra un’impervia alta marea in un mare agitato del nostro presente, dove le diverse ragioni dell’uomo contrastano la natura mettendo spesso a rischio e forse in futuro anche la sopravvivenza dell’umanità stessa.

«E sono 5», commenta il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia. «Complimenti a tutti i ragazzi del Gruppo Maggiaiolo Arrone e al super Daniele Aiani, orgoglio arronese. La tradizione di tanti, della nostra gente che si conserva ancora. Grazie».

LE FOTO DEI TRE CARRI SUL PODIO

