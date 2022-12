Terni, al Caos c’è ‘Fluxus Mundi – Accoglienza e pace’

Una rassegna dedicata ai diritti dei migranti per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su un argomento di grande attualità. Si chiama ‘Fluxis Mundi – Accoglienza e pace’ ed è un ciclo di eventi organizzata da Arci Terni ed i progetti Sai per ordinari e minori stranieri non accompagnati in collaborazione con Degustazioni Musicali e Macchine Celibi. Si svolgerà al Caos.

Tre appuntamenti: mostra, stand up comedy e Capovilla

L’evento si svolgerà dal 18 al 27 dicembre in tre appuntamenti: «Le tematiche affrontate riguarderanno soprattutto – viene sottolineato – le ragioni che spingono le persone a lasciare il proprio paese, la rappresentazione dei migranti nei media, i cliché e gli stereotipi che accompagnano tali rappresentazioni e anche le buone prassi territoriali nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Prendendo spunto dal racconto dei primi giorni di guerra in Ucraina, la rassegna debutta in occasione della giornata internazionale dei diritti del migrante, il 18 dicembre presso il Fat Art Club, con la presentazione della mostra fotografica di Francesco Pistilli che rimarrà esposta all’interno del locale alla fine dell’anno, luogo in cui si svolgeranno la maggior parte degli appuntamenti. Il secondo appuntamento è il 21 dicembre presso il museo Caos – Centro Arti Opificio Siri con la Stand Up Comedy di Nathan Kibaba congolese ormai trapiantato a Milano che con il suo spettacolo ironizza sugli stereotipi e cliché sull’immigrazione. Gli ultimi due eventi si terranno invece il 27 dicembre al Fat Art e avranno come protagonisti il cantautore Pierpaolo Capovilla, che ha portato sempre avanti progetti legati all’accoglienza, e Chinua Achebe, considerato il padre della letteratura africana moderna in lingua inglese. L’auspicio e l’obiettivo di questa rassegna è quello di sensibilizzare, senza scadere nel banale, affrontando un tema che accompagna la storia dei popoli fin dall’alba dei tempi e che fin troppo spesso viene trattato più come una minaccia che una risorsa». L’iniziativa è di Arci in qualità di ente capofila dei progetti del sistema accoglienza e integrazione del Comune.

18, 21 e 27 dicembre

Domenica 18 dicembre alle 18 ci sarà la mostra fotografica del documentarista e film-maker Francesco Pistilli ‘Tales from the border’ con introduzione di Francesco Camuffo, numero uno Arci Solidarietà Terni, evento gratuito. Mercoledì 21 dicembre alle 21.30 al museo Caos (teatro studio 1) spazio allo stand up comedy di Nathan Kibaba su stereotipi e cliché sull’immigrazione: 50 posti su prenotazione, gratuito. Infine martedì 27 diembre alle 18 al Fat Art Club i racconti delle famiglie affidataria con minori stranieri non accompagnati e alle 22 la reading di Pierpaolo Capovilla, lettura di poesie dell’autore africano Chinua Achebe,