‘Un secolo da Fere’: questo il titolo del docufilm, ‘firmato’ Alberto Favilla e AM Terni Television, che verrà proiettato giovedì sera – ore 21, Politeama Cityplex in largo Falchi, Terni – in occasione del centenario del club rossoverde. L’evento prevede l’ingresso alle ore 20 con un aperitivo di benvenuto. Il film celebra la storica ricorrenza, con immagini – e una narrazione che si incrocia con la storia della città – che riguardano i momenti più importanti di un percorso che ha attraversato epoche che, per quanto diverse, sono unite da un ‘filo rossoverde’ nel segno della passione. Ospiti d’eccezione in occasione della proiezione, lo storico capitano Romano Marinai – che ha vissuto l’epopea culminata nella conquista della prima promozione in serie A – e Franco Selvaggi, campione del mondo nel 1982 e che con la Ternana ha mosso i primi passi da calciatore ‘vero’. Ad intervistarli, i giornalisti Livia Torre e Raffaele Riccardi. Il docufilm si è avvalso della collaborazione di Christian Armadori, Marco Barcarotti e Vareno Marcucci, oltre a tutto lo staff di AM Television.